Ajax valt met omsmelten schaal opnieuw in de prijzen

Ajax is met het omsmelten van de kampioensschaal van 2021 opnieuw in de prijzen gevallen. De club kreeg een Cannes Lion, de prijs die tijdens het jaarlijkse Festival of Creativity in de Franse badplaats Cannes wordt uitgereikt.

'Trots'

Voor die actie wordt Ajax nu in de categorie 'PR' beloond met een prijs. "We zijn enorm blij dat we onze meest recente schaal in aanwezigheid van onze fans konden ontvangen", zegt commercieel directeur Menno Geelen, die wil benadrukken dat er nu alweer uitgekeken wordt naar 'het zilverwerk op het veld.' "Maar we zijn ook onverminderd trots op de wereldwijde waardering voor ons creatieve werk buiten het veld, en deze leeuw voor Piece of Ajax in het bijzonder."