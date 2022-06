Stad NL V Buurt zamelt geld in voor fietsenmaker Siebe die door corona in de problemen kwam

Al 37 jaar knapt de 73-jarige Siebe Kunst de fietsen uit de De Czaar Peterbuurt op. Naast reparaties en nieuwe fietsen kwamen de klanten ook graag langs voor een praatje. "Hij was het icoon van deze straat", zegt een buurtbewoner. Maar vanwege een huurschuld, opgelopen tijdens de coronacrisis, is Siebe genoodzaakt zijn werkplaats te sluiten.

Siebe staat bekend als een sociale man. Mensen met een kleine beurs mochten later, minder of hoefden soms helemaal niet te betalen. Het maakte Siebe niet uit, hij stond klaar voor de buurt en hielp waar nodig. Tijdens corona waren er nog maar weinig fietsen om te repareren en liepen zijn inkomsten terug. Omdat hij wel open mocht blijven had hij geen recht op steun, maar de huur was hoger dan zijn inkomsten. Een tijdje heeft hij dat kunnen opvangen met zijn spaargeld, maar dat potje was snel leeg. De huurschuld liep op naar 6000 euro waardoor hij nu noodgedwongen moet stoppen en met pensioen gaat.

Quote "Dit laten we als buurt gewoon niet gebeuren" vaste klant en buurtbewoner Michel langendijk

De buurt besloot hem te helpen. "Siebe heeft altijd voor iedereen alles betaalbaar gehouden. Als je dan dit verhaal hoort dat hij met 6000 schuld moet sluiten, toen dacht ik: nou, dit laten we als buurt gewoon niet gebeuren", aldus Michel Langendijk. Voor Siebe was het in de eerste instantie moeilijk om de hulp te accepteren, maar Michel drukte hem op het hart om zijn trots te laten varen. Dus dat deed hij. De teller is al over de 3500 euro en dat ontroert Siebe. "Het was niet alleen mijn buurman maar ook een lieve vriend. Het zal een groot gemis worden in de buurt."

Quote "Aan alles komt een eind, alleen de manier waarop is jammer" fietsenmaker siebe kunst

Langendijk over het vertrek van Siebe de fietsenmaker: "Zo'n straat verliest de ambachtelijkheid, geschiedenis, iemand die de buurt kent. Zo iemand als Siebe staat nog voor waar deze straat vandaan komt: een sociale straat willen zijn en een sociale buurt willen zijn." Dat sociale aspect is ook wat Siebe het meest gaat missen. Maar, zegt hij: "Aan alles komt een eind, alleen de manier waarop is jammer". Als het aan buurtbewoner Michel ligt komt het goed. "Dit is pay back time, we gaan er met z'n allen ervoor zorgen dat die man zonder schulden van zijn pensioen kan gaan genieten.

Wil je zelf ook iets bijdragen? Dat kan via deze link.