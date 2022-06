Artis Bibliotheek uit 1868 na drie jaar renovatie weer open voor publiek

De Artis Bibliotheek is de afgelopen drie jaar grondig gerenoveerd. Het gebouw is brandveilig gemaakt, kreeg een nieuwe vloer en de fundering en het licht werden vernieuwd. In de bibliotheek staan zo'n negenduizend boeken over planten, dieren en insecten. Iedereen is op afspraak welkom om een bezoek te brengen aan de bibliotheek.

Artis is in 1838 opgericht als het genootschap Natura Artis Magistra. "Het idee van de oprichters was drievoudig", legt conservator Hans Mulder uit. "De levende natuur in de tuin, de dode natuur in het Groote Museum, dat net weer geopend is, en de collectie van de bibliotheek symboliseert de wetenschap." Sinds 1939 behoorde het museum tot Natura Artis Magistra, inmiddels is de collectie in handen van de Universiteit van Amsterdam. Het gebouw behoort wel tot Artis.

In de bibliotheek zijn ook veel tekeningen, aquarellen en prenten te vinden. Mulder laat een aquarel zien van een quagga, een steppezebra. "Dit dier is uitgestorven hier in Artis. In 1868 was hierboven - net als nu - de leeszaal van de bibliotheek, maar daaronder stonden de grote hoefdieren, zoals de zebra's en dus ook deze quagga. Later bleek dat het laatste exemplaar van de quagga in 1883 is doodgegaan. Dus de soort is uitgestorven hier onder de bibliotheek", vertelt hij.