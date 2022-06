A10 totaal verstopt: ruim 25 kilometer file

Volgens Rijkswaterstaat zijn de files door in totaal vier ongevallen veroorzaakt. Het gaat onder meer om ongelukken in de Zeeburgertunnel en op knooppunt De Nieuwe Meer. De weg is op deze plekken inmiddels vrijgegeven. Dat geldt niet voor de ongelukken op Knooppunt Amstel en afslag Geuzenveld. Vooral op Knooppunt Amstel loop je daardoor veel vertraging op.