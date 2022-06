A10 vanochtend totaal verstopt: ruim 25 kilometer file

Volgens Rijkswaterstaat zijn de files door in totaal vier ongevallen veroorzaakt. Het gaat onder meer om ongelukken in de Zeeburgertunnel, op knooppunt De Nieuwe Meer en bij afslag Geuzenveld. De weg is op deze plekken inmiddels vrijgegeven. Dat geldt niet voor het ongeluk op Knooppunt Amstel.

De ANWB sprak in een tweet van 'abnormale drukte'. Inmiddels zijn de rode lijnen zo goed als volledig opgeklaard.