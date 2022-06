Ontsnapte tbs'ers nu ruim een week op de vlucht: "Moeten psychisch behandeld worden"

De twee ontsnapten vorige week dinsdag rond 20.30 uur 's avonds uit de Pompekliniek in Nijmegen. Onbekenden maakten met een slijptol een gat in de omheining van de tbs-kliniek, daarna ontsnapten ze in een witte Volkwagen Golf. Die auto is inmiddels aangetroffen, in Amsterdam. De aangehouden Amsterdammer die in de auto reed bleek niet de bestuurder te zijn van de auto ten tijde van de ontsnapping. Wat zijn rol wel is geweest, is in dit stadium nog niet te zeggen.

In 2016 werd de Amsterdamse Dijkman in Osdorp door de politie in zijn arm geschoten. Dat gebeurde toen hij er na een aanhouding in een auto vandoor ging. Hij werd dagen na de beschieting aangehouden in een woning in West. Hij deed aangifte tegen de agent die de kogel afvuurde, maar die werd niet vervolgd.

Ernstige misdrijven

Ook overviel hij in 2014 een juwelier in de Jan Evertsenstraat en ontsnapte hij al twee keer uit een jeugdinrichting. In 2021 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en gedwongen tbs. Sherwin Windster werd in 2019 veroordeeld tot vijfenhalf jaar gevangenisstraf en tbs voor dubbele afpersing en een gewapende overval, waarbij een van de slachtoffers het niet overleefde.

"Het gaat dus om twee mannen die ernstige misdrijven hebben gepleegd en over wie de rechter heeft beslist dat ze psychisch behandeld moeten worden", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "We willen beide mannen dan ook zo snel mogelijk weer oppakken."

Gouden tanden

Luciano Dijkman is 1 meter 83 lang, en droeg tijdens de ontsnapping een donkerblauw trainingspak. Sherwin Windster is 1 meter 74 lang, heeft twee gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Toen hij ontsnapte droeg hij een bruin trainingspak. Het kan zijn dat ze inmiddels hun uiterlijk hebben veranderd. Ook kan het zo zijn dat ze inmiddels niet meer bij elkaar zijn.

"Alle informatie kan ons helpen bij het opsporen van de twee", zegt Bannor. "Mocht u een van hen zien, of allebei: benader hen dan niet zelf, maar neem direct contact met ons op"