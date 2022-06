Stad NL V In gesprek aan de Keti Koti Tafel in het Amsterdam Museum: "Geeft prettig gevoel"

Het Amsterdam Museum heeft de 'Keti Koti Dialoogtafel' opgenomen in de collectie als immaterieel erfgoed. De Keti Koti Tafel is een nieuwe traditie waarbij er wordt stilgestaan bij de gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. Aan de tafel kunnen mensen met elkaar in gesprek en persoonlijke ervaringen met elkaar delen.

De gesprekken aan de tafel gaan volgens een speciale 'dialoogmethode'. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van kaartjes met thema's en vragen. Mede-oprichtster van de Keti Koti Tafel, Mercedes Zandwijken, legt uit: "We hebben dan bijvoorbeeld een vraag over het thema stilzwijgen versus burgermoed en daarmee kom je achter het zieleleven, de ervaringen en de emoties in relatie tot ervaringen met discriminatie en racisme bij de ander."

Quote "We zijn een beetje anders op papier, maar eigenlijk zijn we het heel erg met elkaar eens over dit soort thema's" deelnemer keti koti tafel

Deelnemers aan de tafel zijn enthousiast over de nieuwe traditie. Zo vertelt een van hen over zijn gesprekspartner: "Als zij op straat loopt, zou ik niet gelijk schreeuwen van 'Hey! wat vind je van racisme?' Dus het is mooi om dit gesprek te hebben en ze stelt zich ook open en dat geeft een prettig gevoel." Een ander aan de tafel laat na de gesprekken weten dat hij en zijn gesprekspartner niet veel van mening verschillen: "We zijn een beetje anders op papier, maar eigenlijk zijn we het heel erg eens over hoe we naar dit soort thema's kijken."

Rituelen Naast de gesprekken zijn maaltijden, muziek en rituelen ook erg belangrijk. Zandwijken over een openingsritueel: "Daarbij smeert zwart bij wit, en wit bij zwart elkaars polsen in met cocos-olie. Dat staat symbool voor het wegwrijven van de pijn uit het verleden. Ook kauwen we op een heel bitter houtje en dat staat symbool voor de bittere smaak van het slavernijverleden." Immaterieel erfgoed Het Amsterdam Museum is blij met de opname van de Keti Koti Dialoogtafel als immaterieel erfgoed. "Het gaat ook om de tafel, maar juist ook om hetgeen wat immaterieel en niet zichtbaar is. Het is belangrijk. Als je kijkt naar het slavernijverleden, lijkt het soms ver weg en lang geleden, maar je ziet het eigenlijk nog overal in de stad", legt Imara Limon, conservator van het Amsterdam Museum, uit.

De tafel is vandaag en morgen opgesteld. Morgen, 1 juli, wordt de afschaffing van de slavernij herdacht in het Oosterpark.