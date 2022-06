Vernielde regenboogvlag blijft wapperen: "We laten hem hangen als statement"

De vlag hangt er enigszins treurig bij, aan de gevel van het huis van Bibi Raven in de Staatsliedenbuurt. Keer op keer vond ze de vlag beschadigd en aan stukken gescheurd terug. Maar haar gezin denkt er niet over hem weg te halen. "Iedereen moet weten dat dit continu aan de gang is."

Het is begin 2020 als Bibi Raven een regenboogvlag bestelt. "Ik las veel berichten dat homo's in Amsterdam in elkaar werden geslagen. Er zijn gewoon steeds meer signalen dat Amsterdam niet meer de stad is die het vroeger was." Daarom hing ze de regenboogvlag uit. "Om duidelijk te maken: we zijn er nog voor jullie."

Koningsdag

De eerste reacties zijn positief. "Kinderen uit de buurt kwamen aanbellen om te vragen waar die vlag voor stond", vertelt Raven. Keer op keer leggen ze het uit: de vlag, de boodschap en wat dat betekent. "Als er ook maar ééntje tussenzit die niet zichzelf durft te zijn, dan is het goed te weten dat er steun voor je is. We vonden het belangrijk om dat uit te leggen."

Een jaar later, op Koningsdag, is het voor de eerste keer raak. "We werden wakker van het lawaai. Toen we naar buiten renden, zagen we dat de hele vlag en vlaggenstok weg waren." Raven bestelde direct een nieuwe, en liet ook een camera bezorgen. "Maar die hebben we nooit opgehangen, dat voelde gewoon raar. We hebben dus gewoon die nieuwe vlag opgehangen en we zouden wel zien hoe het zou gaan."

In 2022, weer op Koningsdag, gaat het opnieuw mis. "Ik denk omdat er dan ook veel jongeren uit andere buurten hier komen. De vlag is toen van de stok getrokken, maar hij lag nog op de grond. We hebben het toen met ductape gerepareerd."

Steun

En dat terwijl een buurman nog een nieuwe vlag bij Raven had bezorgd. "Superlief inderdaad, met een briefje erbij. Mensen die hier langslopen hadden dus gezien dat onze vlag er niet meer hing, het is goed te weten dat zo'n statement dus gezien wordt."