Volg buurtmoeder Ilhame Grinate in Voor de Stad: "Armoede is groter geworden"

In de nieuwe 5-delige serie Voor de Stad volgen we buurtmoeder en schuldhulpverlener Ilhame Grinate in haar strijd tegen armoede en in haar rol als vertrouwenspersoon voor bewoners in Nieuw-West. In deze eerste aflevering zien we Ilhame tijdens de ramadan. Samen met buurtbewoners bereidt ze gratis iftar-maaltijden voor mensen in financiële nood.