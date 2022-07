Na bijna 100 jaar sluit sportwinkel Sportpaleis de deuren: "Klanten komen huilend binnen"

Een van de oudste sportwinkels van Amsterdam, Sportpaleis, sluit na bijna honderd jaar de deuren. De winkel op het hoekje van de Willem de Zwijgerlaan en de Jan van Galenstraat werd opgericht in 1926. In honderd jaar groeide de winkel uit tot een begrip in de stad.

"We moeten ermee stoppen", zucht eigenaar Jack Laan. "Het traditioneel winkelen is niet meer van deze tijd. De consument verandert en het straatbeeld verandert." Het is de laatste dag dat het Amsterdamse Sportpaleis geopend is, en om het kwartier komen er trouwe klanten afscheid nemen van de zaak. Erg emotioneel is Laan er niet onder. "Die fase heb ik al gehad."

Hoe stoïcijns Laan is, zo emotioneel zijn de klanten. "Er kwam vandaag een mevrouw binnen met een doos chocolade, de ander met een doos gebakjes. Sommigen komen huilend binnen", vertelt Laan. "Dan zie je toch wat je voor de buurt hebt betekend."

Zoon van de melkboer

In 1926 opende mevrouw Polman Tuin-de Bruin de zaak. Naast de deur hangt zelfs een kopie van de KvK-inschrijving. In de jaren '60 nam de familie Brouwer de winkel over. Twintig jaar later kwam Laan er als stagiair bij. Nu runt hij al dertig jaar de zaak. "Ik ben op nummer 155 geboren in de straat als zoon van de melkboer", zegt Laan. Nu overkomt Laan hetzelfde lot als dat van zijn vader. "De melkboer en de slager verdwenen uit het straatbeeld met de komst van de supermarkt. En nu overkomt mij het."

Toch is er een lichtpuntje voor de trouwe klanten. Laan zet de zaak online door en stopt zijn energie vanaf nu helemaal in zijn filiaal in Almere. "Op die manier gaan we toch de honderd jaar aantikken", lacht hij.