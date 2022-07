Schrijver en dichter Remco Campert (92) overleden

Schrijver en dichter Remco Campert is vannacht overleden. Hij is 92 jaar oud geworden.

Uitgeverij De Bezige Bij laat weten intens bedroefd en diep getroffen te zijn door zijn dood. "Decennialang heeft zijn werk lezers geïnspireerd en ontroerd", schrijft uitgever Francien Schuursma. "Het is mijn stellige overtuiging dat de woorden van Remco Campert, ook voor toekomstige generaties, springlevend zullen blijven."

De eerste publicatie van Camperts als dichter was Ten Lessons with Timothy (1950). Daarna volgde zijn eigenlijke debuut Vogels vliegen toch (1951). In 1952 kwam Campert met de publicatie van de dichtbundel Een standbeeld opwinden bij De Bezige Bij terecht.

Ook schreef hij vele romans en novellen, zoals Het leven is vurrukkulluk (1961) en Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (1968). In 1976 ontving Campert de P.C. Hooftprijs voor zijn poëzie.

In 2017 onthulde Campert zijn verzetsgedicht op de muur van uitgeverij de Bezige Bij aan de Van Miereveldstraat in Zuid. Nadat het Russische leger Oekraïne binnenviel in februari van dit jaar, werd het gedicht in het Russisch, Oekraïens, Engels en vele andere talen vertaald en verspreid door uitgevers wereldwijd.

Minister-president Rutte heeft op Twitter laten weten mee te leven.