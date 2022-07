ID&T neemt belang in festivalorganisator achter DGTL en De Zon

ID&T Group neemt een belang in de Apenkooi Groep. De twee Nederlandse festivalorganisatoren, bekend van grote Amsterdamse evenementen, vallen door de deal allebei onder een Brits bedrijf: Superstruct Entertainment. In een persbericht spreken beide bedrijven van een 'strategische samenwerking.'

Apenkooi ontstond in 2004 in Utrecht en organiseert in Amsterdam bekende dance-evenementen als DGTL, De Zon, STRAF_WERK en Pleinvrees. Het bedrijf werkte al samen met ID&T op sommige festivals, zoals bijvoorbeeld Amsterdam Open Air. ID&T geldt als een pionier in de ontwikkeling van de Nederlandse dancefestivals en stond aan de wieg van onder meer Sensation en Mysteryland.

Superstruct

Door de overname wordt de Apenkooi Groep ook onderdeel van het moederbedrijf van ID&T. Superstruct Entertainment nam ID&T in september vorig jaar over en is eigenaar van grote festivals als Sziget in Hongarije, Tomorrowland in België en Parookaville in Duitsland. Nederlandse evenementen van Superstruct zijn onder meer de Zwarte Cross en Defcon.1. Een bekend Amsterdams festival van Superstruct is Awakenings.

Jasper Goossen, ceo en oprichter van Apenkooi, is blij met de deal: "Ik zie mooie kansen voor het bedrijf", vertelt hij. Vooral nu Apenkooi zijn duurzaamheidstak kan uitrollen op de evenementen die onder Superstruct vallen. "Daar kunnen we nu goed gaan samenwerken. Nu staan we niet meer alleen op buitenlandse markten."

Festivalspreiding

Volgens Goossen zullen er waarschijnlijk geen Amsterdamse festivals zullen verdwijnen van de agenda. "Daar verandert niets in. Ook bij ons op kantoor niet, we trekken niet bij ID&T in of iets dergelijks. We vallen allebei onder Superstruct, daar hebben wij ook de meeste gesprekken mee gevoerd."

De overname kan wel gevolgen hebben voor de data van grote festivals, bevestigt Goossen. Apenkooi en ID&T concurreren op populaire festivaldata nu nog met elkaar. Awakenings en DGTL stonden afgelopen voorjaar allebei in het Paasweekeinde gepland. Een logisch gevolg kan zijn dat dit een volgende editie niet meer het geval is. Zo kunnen liefhebbers naar beide festivals.

Door de overname zeggen ID&T Group en Apenkooi ook sterker te staan in onderhandelingen met leveranciers. Door groter in te kopen kunnen ze lagere prijzen afdwingen.

Andere diensten

Met de deal is meer gemoeid dan het organiseren van festivals. Ook Playground Brand Activiation, een ander onderdeel van Apenkooi, meegenomen is in de deal. Playground bedenkt en ontwikkelt grote reclame-uitingen op festivals, zoals grote torens of interactieve podia waar een merk wordt gepromoot. In het verleden werkte Playground onder meer voor Samsung, Kornuit en Smirnoff. Goossen: "Met die brand partnerships slaan wij een brug tussen festivals en bedrijven", zegt Ritty van Straalen, de CEO van ID&T Group. "Dat kunnen we straks ook op de evenementen van ID&T gaan doen."