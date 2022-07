Kans op hoge temperaturen volgende week

De kans is goed aanwezig dat het kwik volgende week flink gaat oplopen. De hitte uit Zuid-Europa lijkt de kant van de stad op te komen. Hoe warm het precies gaat worden en, of er een hittegolf aan zit te komen moet de komende dagen gaan blijken.

Aankomend weekend zijn er nog koele zomerdagen, daarna stijgt de temperatuur snel en komen de Zuid-Europese temperaturen van 40 graden deze kant op. "De kans is ongeveer 80 procent dat het warmer gaat worden dan tijdens het weekend", aldus meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline.

Hoe warm het precies gaat worden is nog niet zeker. "In de koelere uitkomsten is het overdag 20 tot 25 graden en tijdens de nachten daalt de temperatuur nog flink, vooral als het breed opklaart. In de warmste scenario’s kan het tropisch warm worden met waarden rond 30 graden. In die zeer warme lucht wordt afkoelen tijdens de avond- en nachturen een stuk moeilijker en een reeks plaknachten ligt op de loer."