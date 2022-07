Twee beschietingen en explosie binnen 24 uur in dezelfde buurt bij Erasmuspark

In dezelfde buurt, vlakbij het Erasmuspark, is afgelopen nacht voor de tweede keer in 24 uur een bedrijfspand beschoten. Woensdagnacht werd een kapperszaak onder vuur genomen , dit keer was een café het doelwit. Bovendien ging donderdagavond in hetzelfde buurtje een explosief af bij de voordeur van een woning.

De kapperszaak waar de schietpartij woensdagnacht plaatsvond zit op de hoek van de Mercatorstraat en de Shackletonstraat. De schietpartij van vannacht gebeurde rond 03.00 uur, bij een café op de hoek van de Torresstraat en de Shackletonstraat. Op het moment dat de schoten gelost werden was er niemand aanwezig in het café.

In de ramen van het café werden kogelgaten aangetroffen en voor het pand op straat enkele hulzen. De straat was vervolgens een paar uur afgesloten voor onderzoek, rond 06.30 uur werd de straat weer vrijgegeven. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de aanleiding en de achtergrond van de beschieting.

Deur in brand

En dan hoorden bewoners van dezelfde buurt dus ook nog een harde knal donderdagavond. Rond 23.15 uur ging er bij de voordeur van een woning aan de Vespuccistraat een explosief af. Die straat grenst net als de Mercatorstraat en de Torresstraat aan de Shackletonstraat.

Meerdere buurtbewoners kwamen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Ze zagen dat de voordeur van de woning in brand stond. Een omstander bluste de brand vervolgens. Niemand raakte gewond. Ook in deze zaak is de politie op zoek naar getuigen. Onderzocht wordt of de drie incidenten iets met elkaar te maken hebben.