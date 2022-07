Dagenlang wachten in de rij voor de Ziggo Dome: "Heb hier twee nachten geslapen"

Directeur Danny Damman ziet het steeds vaker: "Vooral bij artiesten met een jonge fanclub en met concerten die zijn uitverkocht zie je de rijen ontstaan. Het is de romantiek van het samen wachten op hetzelfde." Hij omschrijft het als Koningsdag. Veel fans vinden het inderdaad iets feestelijks hebben om met elkaar op het concert te wachten: "Het is net een pyjamaparty", zegt een van de meisjes.

"Ik heb hier twee nachten geslapen", vertelt het meisje dat helemaal vooraan in de rij zit. Ze heeft al drie concerten in de reeks gezien en er staan er nog twee op de planning. "Mensen verklaren me voor gek, maar dit maakt mij gelukkig."

Toch moet er ook worden gelet op de gezondheid van fans, vindt de directeur. Want die komt de laatste tijd in de zomermaanden nog wel eens in het geding. "Dat kan door slecht eten, niet genoeg drinken of temperatuurwisseling tussen binnen en buiten." Met flauwvallen tot gevolg. "Als we zien dat mensen zelf geen water bij zich hebben, dan hebben wij dat achter de hand."

Nummer

Gelukkig wordt dat ook geregeld door de fans in de rij. "Ik was als allereerste, waardoor ik de taak heb om iedereen een nummer te geven. Mensen komen een nummer halen zodat ze weten op welke plek in de rij ze staan", vertelt Isa. "Zo kunnen mensen ook eten of naar de wc." Daar maken mensen dan ook gebruik van: "Als ik het te koud heb, ga ik even naar de hotelkamer", laat iemand onder een warmtedeken weten.