Iftar maaltijden en huiswerkbegeleiding in nieuwe aflevering Voor de Stad

In de 5-delige serie Voor de Stad volgen we buurtmoeder, schuldhulpverlener en winkeleigenaar Ilhame Grinate in haar strijd tegen armoede en in haar rol als vertrouwenspersoon voor bewoners in Nieuw-West. In de derde aflevering zijn de hectische voorbereidingen voor het uitdelen van gratis iftar maaltijden te zien en gaan we langs bij Stichting Buurt Talent Onwikkeling (BTO).

AT5

Ilhame heeft naast haar werk als schuldhulpverlener en buurtmoeder ook een kledingzaak in Nieuw-West. Tijdens de Ramadan werd de winkel omgebouwd om er gratis Iftar maaltijden te maken en uit te delen aan mensen die het financieel zwaar hebben. In deze aflevering zien we de metamorfose van de winkel en worden de maaltijden samen met behulpzame buurtbewoners bereid en uitgedeeld. En dat is best hectisch. Vriendin en kok Sabia werkt in de keuken: "Het is geen winkeltje meer, maar het is echt een kookhuis, een kookwinkel geworden. Het is heel erg druk. Meer dan verwacht...... Hard bikkelen, maar we redden het wel".

Quote "Het zijn veel kinderen die anders niet naar bijles konden gaan. Daarom praten we over kansengelijkheid. Of je nu in armoede leeft of in wat voor situatie dan ook. In Nederland is ieder kind gelijk" Lydia Seedorf stichting buurt talent ontwikkeling

Huiswerkbegeleiding

Ook op andere plekken in de stad zijn initiatieven om kansenongelijkheid en armoede te bestrijden. We gaan in deze aflevering langs bij Stichting Buurt Talent Ontwikkeling. De stichting biedt huiswerkbegeleiding aan kwetsbare kinderen. "Het zijn veel kinderen die anders niet naar bijles konden gaan. Daarom praten we over kansengelijkheid. Of je nu in armoede leeft of in wat voor situatie dan ook. In Nederland is ieder kind gelijk", aldus Lydia Seedorf, directeur van de stichting.

Ondanks het harde werken is Ilhame heel gelukkig met het verloop van de avond. "We hebben bij elkaar 3 à 400 mensen bereikt. We zijn heel erg trots op onze vrijwilligers en medewerkers".