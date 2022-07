Misdaad NL V Beelden van zware explosie in Noord: pakket door brievenbus geduwd

Een zware explosie in april van dit jaar bij een woning aan Bankwerkerij in Noord. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe twee personen er die nacht een explosief door de brievenbus duwen. Kort daarna volgt er een gigantische knal. In Bureau 020 deze week de beelden.

Te zien is hoe twee personen in de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 april iets voor 04.00 uur op een scooter bij de woning aankomen. Als ze zijn afgestapt, pakken ze een donkerkleurig pakket uit een plastic tas en lopen naar de woning toe. Aan het pakket zit een lange draad. De twee wachten even verderop en dan volgt er een enorme knal, waardoor een van de beveilingscamera's het zelfs begeeft. De schade van de explosie is enorm. Bijna alle ramen van de woning zijn kapot, ook zijn veel muren beschadigd. Verder vliegt de voordeur met zoveel kracht weg dat hij in een auto op straat wordt geslagen. De bewoonster en haar twee kinderen zijn op het moment van de explosie thuis. Ze raken niet gewond, maar dat had heel anders af kunnen lopen.

Bewoonster pakt explosief vast De bewoonster wordt namelijk wakker van de geluiden bij haar voordeur. Ze is bang dat er wordt ingebroken en gaat kijken wat er aan de hand is. Ze ziet het pakket in de brievenbus zitten en snapt niet zo goed wat het is. Ze pakt het pakket vast en wil het naar buiten duwen, maar dan merkt ze dat ze tegendruk krijgt. Als ze beseft dat ze het pakket niet weg krijgt, probeert ze er via de beelden van de beveiligingscamera's achter te komen wat er gebeurd is. Op die beelden ziet ze de twee personen buiten bij haar woning staan. Kort daarna volgt die enorme knal. Sporenonderzoek Direct na de explosie schakelt de bewoonster de politie in. Ter plekke wordt er uitvoerig onderzoek gedaan en daarbij treffen agenten interessante sporen aan. Die sporen worden verder onderzocht. "Naast het forensisch sporenonderzoek hopen we ook dat jij ons meer informatie over deze zaak kan geven", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wie weet er bijvoorbeeld meer over de twee verdachten op de beelden? En wie kan de recherche meer duidelijkheid geven over de mogelijke toedracht van deze zaak? Alle informatie is welkom bij ons."