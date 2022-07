Verrassing voor Wil van Soest: oud-raadslid krijgt Andreaspenning van Halsema

Wil van Soest, tot voor kort raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad, heeft vandaag de Andreaspenning gekregen. Een verrassing voor de 85-jarige van Soest, die de penning in het bijzijn van familie en partijgenoten uit handen van burgemeester Halsema kreeg.

Van Soest was 24 jaar betrokken bij de Amsterdamse politiek. Tot 2014 deed ze dat als deelraadslid namens de PvdA in Noord. Vanaf 2014 zat ze in de gemeenteraad voor de de Partij van de Ouderen.

Geen lintje

Bij de afgelopen verkiezingen kreeg Van Soest onvoldoende stemmen om door te kunnen in de raad. Bij Van Soest werd tijdens haar afscheid, in tegenstelling tot andere raadsleden met een lange staat van dienst, geen lintje uitgereikt.

Dat komt omdat Van Soest nog altijd lid is van de Provinciale Staten. En wie nog politiek actief is, komt niet in aanmerking voor de Orde van Oranje-Nassau. Met deze Andreaspenning krijgt Van Soest dus alsnog een onderscheiding.

Voor de verkiezingen maakte we deze reportage over Wil van Soest: