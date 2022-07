Stad NL V De Straten in de Bogortuin: “Ook met een staart ben ik gewoon mezelf”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we in de Bogortuin in Oost.

Steeds vaker is het tropisch warm in de stad en omdat het aantal officiële zwemplekken in Amsterdam laag is trekken Amsterdammers massaal naar onofficiële zwemplekken zoals de Bogortuin in Oost. Volgens Fons verandert het hier een paar keer per jaar in een festivalterrein, met alle gevolgen van dien: “Er wordt gepoept, gepiest en gekotst in de bosjes”. Hij maakt zich daarom al een paar jaar hard voor de belangen van de bewoners van de Bogortuin, want deze worden genegeerd als het zomer is. Het vervelendste is de harde muziek en de grote hoeveelheid dronken mensen. We verrassen Fons met een souvenir dat hem, wanneer de overlast deze zomer teveel wordt, wat rust gaat geven.

Iemand die hier al jaren graag komt zwemmen is Jopie, die zichzelf ook wel The Amsterdam Mermaid noemt. Jopie is opgegroeid op de Sumatrakade dus voelt ze zich hier als een vis in het water. Samen met twee vrienden vertelt Jopie ons over hun bijzondere hobby: zeemeerminzwemmen. Jopie hield altijd al van zwemmen, dus waarom niet gewoon als zeemeermin? Zeemeermin of niet, zo veel is er niet veranderd voor Jopie: “Ook met een staart aan ben ik gewoon mezelf”. In Amsterdam zijn zeemerminnen best zeldzaam: er zijn er volgens Jopie ongeveer tien. Vandaag laten drie zeemeerminnen ons zien hoe dat precies werkt en dat ze zich niet laten tegenhouden door regen, wind of afval in het water: een echte zeemeermin zwemt natuurlijk altijd!

Berkan gaat net als Jopie soms door het leven met een andere naam. Hij is geen zeemeermin maar DJ en uitgaande Amsterdammers kunnen hem kennen als Berkan V8. De afgelopen maanden zet hij regelmatig clubs zoals de Lofi en het Skatecafé op stelten. Maar tijdens de coronaperiode was dit wel anders en vroeg hij zich soms af waar hij het allemaal voor deed. Helemaal stil was het eerlijk gezegd nou ook weer niet: “In de laatste lockdown hadden we wel feestjes en raves: sorry mama!”. We sluiten af met de muziek van Berkan en we komen erachter hoe hard je de muziek kan zetten voordat je buren echt heel erg boos worden.

