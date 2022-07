Voortvluchtige criminelen te zien op beeldschermen Schiphol

Op beeldschermen in de vertrekhallen op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport worden van 18 tot en met 31 juli 2022 de portretten van voortvluchtige criminelen getoond. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) vermoeden dat zij zich in het buitenland schuilhouden om hun opgelegde straf te ontlopen.