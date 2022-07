Veel schade aan woning door explosie in Zuidoost

Een explosie aan de Emanzana in Zuidoost heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een woning. Volgens de politie is onder andere de voordeur uit het pand geblazen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De explosie gebeurde iets na 04.30 uur midden in de woonwijk. Volgens de woordvoerder van de politie moet de klap enorm zijn geweest. Wat er precies is ontploft, is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek gestart en er wordt bekeken of de woning nog bewoonbaar is.

De recherche is op zoek naar getuigen die meer weten over het voorval. Daarnaast vragen zij buurtbewoners met dashcams in hun auto of videodeurbellen zich te melden met de beelden.