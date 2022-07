Brobbey definitief terug bij Ajax, Leipzig akkoord met transfersom van 16 miljoen

De 20-jarige speler heeft voor vijf seizoenen getekend bij zijn oude club. Dit contract gaat per direct in en loopt tot en met 30 juni 2027.Brobbey doorliep de jeugdopleiding van Ajax. In oktober 2020 maakte hij zijn debuut bij de hoofdmacht van Ajax. Een jaar later tekende hij een contract bij RB Leipzig.Afgelopen seizoen werd Brobbey na de winterstop uitgeleend aan de Amsterdamse club en speelde hij in 13 duels. De 20-jarige Amsterdammer gaf al geruime tijd aan dat hij terug wilde keren naar Ajax. Zo zei hij in maart tegen De Telegraaf : "Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax. honderd procent. Ik ben nog niet klaar in Amsterdam." Ook liet hij weten dat hij hoopte dat Ajax hem kon terugkopen.