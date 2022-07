Woning beschoten in Amstelveen, kogelinslag in ruit

Aan de Catharina van Renneslaan in Amstelveen Westwijk is vanochtend vroeg een woning beschoten. In een ruit op de begane grond in de voorgevel van het pand is een kogelinslag te zien. De schutter is er rennend vandoor gegaan.

Het schot of de schoten werden rond 6.30 uur gelost, bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover NH Nieuws. Een correspondent ter plaatse heeft vier kogelhulzen zien liggen, maar de politie kan niet zeggen hoe vaak er precies is geschoten. Ook over de reden van de schietpartij tast zij nog in het duister.

Verdachte gevlucht

"De verdachte is er te voet vandoor gegaan richting de Jo Vincentlaan", laat een woordvoerder weten. "Hier is hij een steeg ingegaan richting de Willem Andriessenlaan en mogelijk in een voertuig gestapt."

Inmiddels is de politie bezig met sporenonderzoek. Daarvoor is een deel van de straat afgezet met rood-wit politielint. De politie is hard op zoek naar mensen die meer hebben gezien of over camerabeelden beschikken.

Zoveelste schietpartij

Westwijk kent een geschiedenis van meerdere schietpartijen. In 2019 werd crimineel Ahmet G. in het bijzijn van zijn zeventienjarige dochter beschoten voor zijn huis aan De Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk. Beiden raakten licht gewond. De schietpartij zorgde toen voor een grote schok in de wijk.

In december 2014 was er een dodelijke schietpartij aan Beeckestijn en in 2000 de mislukte aanslag op Cor van Hout zijn vriendin Sonja Holleeder, de zus van Willem Holleeder, aan diezelfde Catharina van Renneslaan.