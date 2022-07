Tagliafico verruilt Ajax definitief voor Olympique Lyon

De Franse club meldt een transfersom van 4,2 miljoen euro. Ajax nam Tagliafico in januari 2018 voor 4 miljoen over van het Argentijnse Independiente. Tagliafico had nog een contract tot medio 2023. In Lyon tekent hij tot medio 2025.

In Amsterdam ontwikkelde Tagliafico zich al snel tot publiekslieveling en was hij in het seizoen 2018/2019 van grote waarde tijdens het succesvolle Champions League-avontuur van Ajax. Afgelopen seizoen raakte hij zijn basisplaats kwijt, aan het eind van het seizoen maakte hij nog wel een aantal keer de negentig minuten vol. In totaal speelde de Argentijn 167 wedstrijden in het Ajaxshirt. Hij scoorde daarin 16 keer.