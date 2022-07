Nauwelijks files tijdens eerste ochtendspits met afgesloten A10 Zuid

Vrijdagavond om 22.00 uur ging de A10 Zuid en ook een deel van de A4 voor elf dagen dicht. Dat gebeurt vanwege het project Zuidasdok bij station Zuid. "Er rijden hier normaal ruim 9000 auto's per uur in een richting, dat betekent dat het niet zonder hinder kan plaatsvinden", vertelde verkeersmanager Niels van den Brink vorige week.

Vanmorgen was AT5 weer bij Van den Brink om de eerste spits in de gaten te houden. En dat viel dus reuze mee. "De ochtendspits op de eerste maandag van de werkzaamheden is relatief rustig verlopen. We hebben wel files gezien op de A9 en A4, maar de vertraging viel mee met 15 a 20 minuten vanmorgen. Ook zien we in de stad dat het bijvoorbeeld op de De Boelelaan drukker is dan normaal. Maar de files vallen erg mee."