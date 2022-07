Brand KNSM-eiland ontwikkelde zich razendsnel: "Mijn moeder kon nog net de hond meenemen"

De bewoners van het appartementencomplex aan het Barcelonaplein staan er beduusd bij op donderdagmiddag. Iets na het middaguur moeten ze hun huizen uit, als de vlammen op de bovenste verdieping uit het dak slaan. Dikke zwarte rookpluimen waaien over het IJ.

Ron Abels woont op de tweede verdieping van het gebouw. "Ik hoorde de sirenes en ben toen op het balkon gaan kijken, toen zag ik de vlammen uit de zesde slaan." Hij staat er nog kalm bij: zijn huis heeft naar alle waarschijnlijkheid geen schade opgelopen van de brand of de bluswerkzaamheden.

Onbewoonbaar

Heel anders is de situatie voor het huis waar Niazy is opgegroeid. Zijn moeder woont met haar vriend nog steeds in het appartement, dat grenst aan de woning waar de brand ontstond. "Mijn moeder is een van de eerste bewoners van het eiland, ons hele leven is hier. Alle herinneringen, foto's, documenten. Als het huis is afgebrand, zijn we alles kwijt. Ze kon op haar vlucht naar buiten nog net de hond meenemen." Twee katten en een parkiet zijn bij een buurvrouw ondergebracht.

De brandweer informeert Niazy en zijn familie later dat hun huis flinke brand- en rookschade heeft opgelopen. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. De twee bewoners die in het appartement wonen waar de brand ontstond zijn door ambulancepersoneel opgevangen.