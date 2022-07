Eigenaar gezocht: wie is honderden euro's verloren op de Wisseloord in Zuidoost?

De vrouw, die anoniem wil blijven, dacht er geen moment aan om het geld zelf te houden. "Ik heb eerst op internet gekeken of de politie iets kon doen. Als ik het bij de gemeente zou inleveren, dan kan het worden vernietigd. Dat wil ik niet."

Biljetten

Om de eigenaar te achterhalen heeft de vinder ook in haar kring rondgevraagd of iemand iets gehoord heeft, maar vooralsnog zonder succes. Daarop besloot ze naar de media te stappen.

Ben jij mogelijk deze week geld verloren in Zuidoost? De vinder komt graag met jou in contact. Wat moet je doen? Mail de volgende informatie naar [email protected]: welk precieze bedrag gaat het om, welke soort biljetten ben je kwijtgeraakt en op welke dag. Mocht de informatie overeenkomen, dan brengen we jullie met elkaar in contact.