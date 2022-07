Stad NL V Veel tweedejaars internationale studenten dreigen ook dakloos te worden: "Voel me verraden en misleid"

Net als voor internationale studenten die in september met een opleiding beginnen, is het ook voor naar schatting zo'n achthonderd tweede- en derdejaars studerenden alle hens aan dek in de zoektocht naar een nieuwe woonruimte. Kon deze groep tijdens een eerste studiejaar nog rekenen op woonruimte omdat deze door onderwijsinstellingen werd verschaft, per 15 augustus zijn ze op zichzelf aangewezen voor onderdak.

Eén van hen is de uit Frankrijk afkomstige Vincent Mesrine die politicologie studeert aan de VU en net zijn tweede jaar heeft afgerond. Hij moet 15 augustus zijn huidige studiootje in Noord verlaten, maar een alternatief heeft 'ie nog niet. "Ik heb daar wel stress over", aldus de student. "Die datum komt steeds dichterbij." Ook de uit Zweedse Jasmine Arvidsson die psychologie studeert, is de klos. "Ik heb wel twintig bezichtigingen gedaan. Samen met een vriend ben ik tientallen verhuurbureaus binnengewandeld om te vragen of ze iets hebben." Ondanks alle inspanningen staan beiden nog met lege handen. 'Universiteiten niet duidelijk over wooncrisis' Volgens studentenvakbond Asva zijn de universiteiten te lang bezig geweest internationale studenten te werven zonder daarbij nadrukkelijk de heersende problemen op de woningmarkt te benoemen. "Er is lang slecht gecommuniceerd over de wooncrisis", aldus Job Vermaas van studentenvakbond ASVA. "De UvA wordt daar steeds beter in maar er is nog een lange weg te gaan. Want eigenlijk moet je gewoon zeggen: als jij op 1 juli nog geen kamer hebt, dan ga je er ook geen krijgen."

Zowel Jasmine als Vincent claimen van tevoren geen waarschuwingen te hebben gekregen van hun universiteit over deze nijpende woonmarkt. "Toen ik me inschreef, kreeg ik geen enkel signaal hierover", aldus de Zweedse. "Het is niet dat ze vroegen: 'weet je zeker dat je dit wilt met de huidige wooncrisis?" Vincent voelt zich zelfs verraden. "Ze spiegelen je een aantrekkelijk plaatje voor, maar vertellen je niet over de nadelen. Ze garanderen je woonruimte en er wordt je niet verteld dat je zelf moet gaan zoeken. Ik voel me verraden en misleid. Het voelt als een mes in de rug."

Universiteiten 'niet verantwoordelijk voor woningtekort' Zowel de UvA als de VU laten weten niet verantwoordelijk te zijn voor het woningtekort. Beide onderwijsinstellingen zeggen zoveel mogelijk te willen zorgen voor een zachte landing voor internationale studenten door zoveel mogelijk woonruimte te verzorgen gedurende het eerste studiejaar, maar dat ze tegelijkertijd ook transparant zijn over het feit dat die woonruimte slechts voor één jaar geldt.