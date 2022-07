'Medewerker Amsterdamse haven betrokken bij cokelading tussen cacao'

Eén van de vier mannen die begin deze maand is opgepakt op verdenking van het binnenhalen van een cocaïnetransport van tientallen miljoenen euro's in Amsterdam, bediende de spoorbomen van het Westelijk Havengebied. Al in november zou er informatie zijn binnengekomen bij de politie over coke 'voor grote Amsterdamse criminelen'. Dat melden verschillende bronnen rondom het onderzoek aan NH Nieuws.