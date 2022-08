Magneetvisser vindt stoffelijk overschot bij Oudezijds Voorburgwal

Bij de Oudezijds Voorburgwal in de binnenstad is het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Het stoffelijk overschot werd gevonden door een magneetvisser. De politie is op dit moment ter plaatse om onderzoek te doen en heeft het gebied ruim afgezet.

Het lichaam lag in de gracht en kwam aan de oppervlakte van het water toen het door de magneetvisser werd gevonden. Wie de persoon is en hoelang het lichaam in het water lag is nog niet bekend.

De politie gaat dat nu onderzoeken. Een woordvoerder laat weten dat de omgeving nog enige tijd afgezet blijft voor onderzoek.