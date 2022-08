Vrouw komt met Canta tussen wal en pont: "Heb de dood in de ogen gezien"

Even raakte Narges (53) uit West helemaal in paniek toen ze met haar Canta tussen de wal aan het IJ en de pont naar Noord bleef steken. Een paar omstanders wisten haar uiteindelijk veilig op de kant te krijgen. Omdat het haar niet is gelukt deze mensen te bedanken, hoopt Narges nog een keer met hen in contact te komen.

"Als ik het water in was gevallen was het afgelopen"

Wat er precies gebeurde, kan Narges door de paniek die ze op dat moment had niet meer voor de geest halen. "De klep ging in ieder geval omhoog. Ineens viel ik een klein stukje naar beneden en zat ik vast tussen de kade en de pont." De schrik van dat moment zit er nog altijd goed in bij Narges. "Oh my god. Ik heb de dood in de ogen gezien. Als ik het water in was gevallen, was het afgelopen. Het was me dan niet gelukt om uit de auto te komen."

Omstanders, onder wie twee boa's, wisten dat laatste te voorkomen door de Canta terug de kade op te trekken. Kort daarna voer de pont weg, iets wat Narges nog altijd niet lekker zit. "Het maakt me niet uit wiens fout het is geweest, maar waar ik wel problemen mee heb, is dat de schipper niet even kwam kijken hoe het met me ging." Tegelijkertijd is Narges de mensen die haar geholpen hebben dankbaar. Ze komt graag met deze mensen in contact.

Reactie GVB

Het GVB is om een reactie gevraagd. Zij hebben de schippers die rond de tijd van het incident aan het werk waren, gevraagd om meer informatie. Niemand zegt iets te weten van het voorval. Mogelijk merkte de schipper van de pont dus niet wat er aan de hand was.