Vrouw aangehouden voor doorrijden na aanrijding bij Centraal Station

De politie heeft een vrouw aangehouden voor het doorrijden na de aanrijding op de Odebrug vlak bij het Centraal Station. De bestuurder reed met de auto over het fietspad toen zij meerdere mensen aanreed. Eén van hen moest over worden gebracht naar het ziekenhuis, inmiddels is hij weer thuis.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten aan AT5. Maandag 1 augustus verkoos de vrouw het fietspad met haar auto boven de rijbaan. Daar raakte zij in totaal vier fietsers. Drie van hen liepen geen ernstige verwondingen op. De man die naar het ziekenhuis moest was wel aanspreekbaar en volgens de woordvoerder gaat het naar omstandigheden goed met hem.

Ooggetuigen lieten aan AT5 weten dat de vrouw al een tijdje over het fietspad reed waarbij ze waarschuwingen van andere verkeersdeelnemers negeerde. Of de vrouw uiteindelijk zelf naar de politie is gestapt of dat de politie haar heeft gevonden, kan de woordvoerder vanwege lopend onderzoek niet zeggen.