Vernieuwing tramspoor Amstelveenseweg: "Drie weken geen tram, dat is echt vervelend" 

Op een deel van de Amstelveenseweg, tussen het Olympisch Stadion en het Skutsjespad, wordt de trambaan vernieuwd. De werkzaamheden starten zondag en duren tot en met 28 augustus. Er gaat 24 uur per dag doorgewerkt worden. In Het Verkeer legt projectleider Jeroen Bon uit waar het verkeer rekening mee moet houden komende tijd.

''De trambaan wordt vernieuwd omdat hij op drie stukken versleten is. Voor de rest hebben we de tussenliggende stukken waar heel veel gehobbeld wordt met de bus, dat willen we eruit hebben. We gaan op drie delen het spoor vervangen. Dat is bij de kruising Skutjespad, de A10 en bij het IJsbaanpad. Voor de rest gaan we overal de verharding vernieuwen'', vertelt de projectleider.

Er is dus veel werk te doen. Om de overlast en de doorlooptijd tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden in één fase uitgevoerd en gaat er 24 uur per dag doorgewerkt worden. "We hebben het werk opgedeeld in acht vakken, waarin steeds parallel aan elkaar werkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarom is er ook een hele grote lange afzetting'', aldus Bon.