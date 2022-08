Ajax gaat samenwerken met Mexicaanse club

Bij Pachuca, dat 121 jaar bestaat zes keer landskampioen werd, speelde onder meer oud Ajax-spits Darío Cvitanich. De Argentijn kwam in 2008 naar Ajax. Na een weinig succesvolle periode in Amsterdam werd hij in 2010 aan Pachuca verhuurd.

Later deed Pachuca nog twee keer zaken met PSV. Het leverde in 2017 een transfer van Hirving Lozano naar Eindhoven op. Een jaar later maakte middenvelder Érick Gutiérrez dezelfde stap.

Eigen jeugd

Volgens Pachuca-president Armando Martinez lijkt zijn club in bepaalde opzichten veel op Ajax. "Wij zijn ook een club die veel werkt met de jeugdopleiding. Momenteel bestaat zeventig procent van ons eerste elftal uit jongens die zijn voortgekomen uit onze opleiding."

"Je ziet daarin dat we hetzelfde idee hebben", reageert Ajax' technisch manager Klaas-Jan Huntelaar. "We zoeken een partner op een ander continent en zo zijn we bij Pachuca uitgekomen. Als Ajax zijnde kunnen we veel kennis delen. En voor ons is erg belangrijk om in de gaten te houden wat er speelt op andere continenten."

Transfers

De samenwerking zorgt er volgens Ajax en Pachuca ook voor dat de clubs makkelijker spelers kunnen uitwisselen. "We geloven dat er in de toekomst meer spelers van Pachuca in Nederland zullen spelen", zegt Martinez, die verwacht dat dit vrij snel gaat gebeuren. "De samenwerking wordt nog beter als voetballers hier gaan spelen. En waarom niet denken aan een toekomst waarin spelers van Ajax bij Pachuca komen spelen."