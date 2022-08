Voordeur en portiek Café in the City compleet verwoest na explosie

Flinke schade na een explosie bij Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het Leidseplein gisternacht. Door een explosief voorwerp zijn zowel de voordeur als het portiek van het café compleet verwoest.

De explosie vond rond 4.20 uur in de nacht van zondag op maandag plaats, op een moment dat het uitgaansleven in de buurt van het Leidseplein nog volop aan de gang was. Ter hoogte van de tramhalte op het plein zagen meerdere mensen vervolgens twee mensen in de richting van de Melkweg rennen.

Onderzoek

Nadat de politie op de plek van de explosie aankwam, werd een groot deel van het uitgaansgebied afgezet. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie doet nu onderzoek naar de zaak en is op zoek naar mensen die tijdens of kort na de explosie iets hebben gezien.