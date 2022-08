Komt het nog goed tussen Pride-organisatie en activisten? "Critici worden monddood gemaakt"

Zestien lhbtiq+ actiegroepen uiten in een verklaring forse kritiek op de Stichting Pride Amsterdam en diens directeur. De verhoudingen tussen de Pride-organisator en de activisten, toch al niet best, staan zo nog geen week na de Pride weer op scherp. De ‘goede verstandhouding’ waar de gemeente op hoopt, is nog ver weg.

Directe aanleiding voor de verklaring is een interview met Pride-directeur Lucien Spee, dat NRC vorige week vrijdag publiceerde. In het interview plaats Spee kritische kanttekeningen bij het voorgestelde nieuwe Pride-beleid van de gemeente en de kritiek die de Pride-organisatie krijgt uit activistische hoek.

Interview

“95 procent, bij wijze van spreken, is blij met ons”, aldus Spee in het interview. “Daar 100 procent van willen maken is verloren energie. It takes two to tango. De deur staat bij ons open. Maar je moet wel zelf de stap willen zetten.” Over de kritiek op de Pride zegt Spee: “Emotie is nodig, anders kom je tot niets. Maar de gemeente, waarvan je verwacht dat er intelligente mensen werken, is die emoties te serieus gaan nemen.”

De activisten maken zich kwaad over de uitspraken van Spee, staat in een verklaring die meerdere actiegroepen op Instagram plaatsten: "In dit interview noemt hij critici van de Pride ‘mensen die witte mannen haten’. Over samenwerken met deze critici zegt hij ‘Ga met vier trans-organisaties om tafel zitten, en die hakken elkaar ook de pan in.’"

De uitspraken van Spee worden in de verklaring 'beledigend en belerend' genoemd: "Deze uitspraken bevorderen de structurele uitsluiting van gemarginaliseerde lhbtiqa+ gemeenschappen, het monddood maken van critici en toont enorm gebrek aan zelfreflectie van de directeur. Wanneer iemand een andere visie uit over Pride Amsterdam dan het huidige beleid dat is opgesteld door de directeur worden zij geblokkeerd, vernederd en geïntimideerd."

De groepen die het statement plaatsten zijn onderdeel van het Queer Network Amsterdam, een verbond van 22 actiegroepen. 16 van deze groepen, waaronder Stichting Homomonument, Black Pride en Fite Qlub, ondersteunen de verklaring.

Het interview van Spee kon eerder al op kritiek rekenen van transgender-activist Ana Paula Lima, nota bene sinds 2017 Pride-ambassadeur. Op het podium van het Pride-slotfeest op de Dam ontvouwde Lima een spandoek met daarop de boodschap: “Wij zijn de 5%.” Een video en toelichting van haar actie plaatste ze op Facebook.