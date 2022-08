NS start proef met inchecken met betaalpas en mobiel, gratis upgrade naar eerste klas

De NS start eind deze maand een proef met contactloos in- en uitchecken. Deelnemers kunnen dat dan doen met een betaalpas of creditcard, of met een telefoon of smartwatch waaraan een betaalpas is gekoppeld. Deelnemers voor de proef worden vanaf volgende week geworven op onder meer Amsterdam Centraal.

Tussen 15 en 22 augustus worden reizigers op Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, ’s-Hertogenbosch en Delft uitgenodigd voor de proef. Vanaf 29 augustus kunnen deelnemers op alle NS-trajecten in het land met de trein reizen door in- en uit te checken met hun betaalpas of creditcard.

Op alle NS-stations zijn de palen en poorten voorzien van nieuwe kaartlezers. Deze zijn te herkennen aan een afbeelding van een OV-chipkaart en het contactloze betaallogo. Er kan tijdens de proef nog niet met een korting of abonnement worden gereisd. Wel krijgen zij als dank voor hun deelname tot 1 november een gratis upgrade naar de eerste klas. De proef geldt alleen voor het maken van treinreizen, het huren van een OV-fiets of toegang tot een P+R terrein kunnen niet met een betaalpas.

Proef met grote groep

"Met deze proef wordt in- en uitchecken voor de trein net zo makkelijk en snel als een contactloze betaling voor je boodschappen. Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar kunt direct inchecken en snel je trein halen", aldus Ivo Steffens, directeur commercie bij NS. "We willen reizigers hiermee een extra keuze bieden om nog gemakkelijker met de trein te reizen."

De proef is een vervolg op een eerdere kleinschalige proef in 2019. Een beperkte groep treinreizigers kon toen in- en uitchecken met betaalpas op het traject Leiden – Den Haag. Met deze nieuwe proef wordt het reizen met betaalpas op alle NS-stations getest met een grotere groep treinreizigers.

Vorige week werd bekend dat de landelijke invoering van in- en uitchecken met een betaalpas langzamer gaat dan voorzien. De bedoeling was dat dit vanaf deze zomer al in het hele openbaar vervoer mogelijk zou zijn, maar dat is inmiddels uitgesteld tot in 2023. Het wordt dan ook mogelijk om in- en uit te checken in bijvoorbeeld bussen en trams van het GVB.