Twee letters uit het Homomonument gestolen

Twee letters van het Homomonument bij de Westermarkt zijn gestolen. Dat werd opgemerkt na de demonstratie van afgelopen woensdag. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat één van de letters inmiddels weer gevonden is en is teruggeplaatst in het monument.

Woensdagavond vond er bij het monument een protest plaats tegen het geweld tegen de lhbtiq+gemeenschap. De aanleiding hiervoor was dat vrijdag op zaterdagnacht een vrouw na een rit samen met een andere vrouw in een Uber-taxi door de chauffeur zou zijn mishandeld. "Voor de demonstratie van afgelopen woensdag is gecheckt of het monument in goede staat verkeerde. Na afloop is dit opnieuw gecheckt. Toen bleek dat er twee letters ontbraken", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan AT5.

Letter V Op het monument staat de tekst 'Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen'. Van de tekst werden de letters 'V' en 'H' gestolen. Eén van de gestolen letters is teruggevonden bij het monument. De andere ontbrekende letter, de letter 'V', laat de gemeente opnieuw maken. "Tijdelijk is er nog een letter V weggehaald zodat deze letter gekopieerd kan worden. Tot die tijd zijn de ontbrekende letters ingekleurd om de tekst op het monument leesbaar te houden." Het Homomonument is een gemeentelijk monument, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is het voor onderhoud. De gemeente heeft besloten om als beheerder van het monument aangifte te doen van diefstal. Poging bij meerdere letters De letters zitten met punten vast in de grond. De woordvoerder van de gemeente laat weten dat na de demonstratie er ook bij andere letters in het monument de punten loszitten. "Je ziet aan het hele monument dat er is geprobeerd om meerdere letters los te maken." De gemeente gaat alle letters weer extra vastzetten. Een tipgever laat aan AT5 weten dat volgens hem één van de letters al eerder zou zijn verdwenen. AT5 heeft een foto ontvangen waarop te zien is dat de letter 'V' ontbreekt sinds in ieder geval zondag 7 augustus.