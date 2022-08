Hattrickheld Steven Bergwijn de grote man bij Ajax tegen FC Groningen

Ajax heeft in een swingende wedstrijd eenvoudig afgerekend met FC Groningen. De Amsterdammers wonnen in de Johan Cruijff Arena met 6-1. Steven Bergwijn was de grote man aan Amsterdamse zijde met drie doelpunten.

Bij Ajax is het wekelijkse vraagstuk voor trainer Alfred Schreuder hoe de voorhoede vormgegeven wordt. Tegen FC Groningen koos de oefenmeester voor Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Antony en begon Dusan Tadic op tien. De machine draaide al snel, want binnen vijf minuten maakte Steven Bergwijn al de eerste treffer van de middag.

Het leek erop dat Ajax op weg was naar een grote uitslag, maar uit het niets kwam FC Groningen na tien minuten spelen op gelijke hoogte. Cyul Ngonge kapte Owen Wijndal uit en plaatste de bal in de verre hoek achter doelman Remko Pasveer: 1-1. Ajax was niet onder de indruk van de gelijkmaker en was zelf nadrukkelijk op zoek naar doelpunten.

Antony

Antony was een aantal keren gevaarlijk en in de 28e minuut maakte hij de 2-1. Met een prachtig schot in de bovenhoek zette hij Ajax op voorsprong. Steven Bergwijn schoot vlak voor de rust de 3-1 tegen de touwen. Een voorzet van Devyne Rensch controleerde hij knap, waarna hij geen moment twijfelde en de bal onberispelijk hard tegen de touwen jaagde.