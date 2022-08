Schreuder lovend over Antony: "Maar je hoeft niet elke crosspass op je hak aan te nemen"

In een bloedhete Johan Cruijff Arena had Ajax vandaag geen kind aan FC Groningen (6-1). Steven Bergwijn was de grote man aan Amsterdamse zijde met drie doelpunten. Ook Antony kreeg het publiek met een aantal flitsende acties op de banken, al mag het van trainer Alfred Schreuder soms ook een tikkie zakelijker.

Voor Bergwijn was het de eerste keer dat hij een hattrick scoorde in de eredivisie. "Ik heb vaak gehad dat ik twee goals maak, en dat het daarbij blijft", zei de aanvaller na afloop. "Vandaag voelde ik na de tweede goal dat de hattrick eraan zou komen. Uiteindelijk gebeurt dat dan ook."

Trainer Alfred Schreuder kon na afloop niet anders dan tevreden zijn: "Ik heb een goed Ajax gezien. Met dynamiek, veel variatie in het spel, mooie goals en goede schietkansen" blikte hij terug. Toch zag de trainer ook verbeterpunten. "Bij de 1-1 gaat het niet goed. Daar ben ik in de rust boos over. Op dit niveau kan dat niet gebeuren."

Antony

Op de andere vleugel liet Antony zien dat hij ook goed in vorm is. Ook Schreuder was na de wedstrijd lovend over sommige acties van de Braziliaan, al vindt hij dat het soms wel wat zakelijker mag. "Ik heb hem wel in de rust verteld dat ik vind dat hij zijn acties functioneel moet blijven uitvoeren. Je hoeft van mij niet elke crosspass op je hak aan te nemen. Als je dat kan is het mooi meegenomen, maar je moet vooral je techniek gebruiken in de momenten dat je het moeilijk hebt."

Schreuder vindt het vooral belangrijk dat Antony pas een actie maakt als hij in de buurt van de zestien komt. "In de final third mag hij zijn creativiteit laten spreken en mag hij doen wat hij wil. Dat is ook zijn kwaliteit. Alleen daarvoor heb je ook zeventig meter waarin je gewoon zakelijk moet spelen. Daar moet je die bal gewoon snel laten gaan van kant naar kant, zodat je in gevaarlijke situaties kunt komen."

Maar ook in die situaties liet de aanvaller, die deze zomer vaak in verband werd gebracht met een transfer naar Manchester United, zich van zijn beste kant zien. "Dit is Antony. Hij doet dit altijd, dat vind ik mooi om te zien", zegt Bergwijn, die hem ook op de training dit soort acties ziet maken. "Ik denk dat dat de Braziliaan in hem is. Gewoon een fantastische speler."