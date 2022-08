Stad NL V 'Settelen' buiten de stad van alle tijden, maar nu populairder dan ooit

Van alle Amsterdammers die de stad verlaten, is één derde tussen de 30 en de 40 jaar. In 40 jaar tijd vertrokken er niet eerder zoveel dertigers als nu. Toch verwacht stadsgeograaf Hester Booi niet dat het in dit tempo doorgaat.

"We zien inderdaad een groeiende uitstroom", zegt Booi. "Die is begonnen in 2013, na de economische crisis. Toen konden mensen hun woning weer verkopen. De prijzen stegen in de stad. Veel mensen hebben toen de stap gezet om buiten de stad te gaan wonen." Sindsdien vertrekken er per jaar een paar duizend dertigers meer de stad uit. Hetzelfde geldt voor het aantal kinderen tot en met drie jaar. "De stad trekt jonge mensen. Die gaan studeren en vinden een partner. Er worden relatief veel kinderen geboren in de stad. Daardoor zien we meer uitstroom dan erin komt."

Suburbanisatie is van alle tijden. "Vanaf het moment dat de auto intrad", zegt Booi. "Maar wel met golfbewegingen." Ook zijn de motieven om te vertrekken door de jaren heen veranderd. Zo vertrokken gezinnen in de jaren '80 vooral vanwege de onveiligheid en het gebrek aan voorzieningen. "De stad stond er toen totaal anders voor. Ook de kwaliteit van scholen was een zorgpunt." Vlak voor corona bleek de drukte in de stad een reden voor gezinnen om te vertrekken. Tegenwoordig heeft het vooral te maken met de huizenmarkt. "Het grote probleem is te weinig huizen. De doorstroom die er is vindt vooral plaats bij de kleinere woningen." Martijn en Lisette kunnen dat beamen. "We zochten een huis voor de toekomst. Een huis met meer ruimte en we wilden heel erg meer groen om ons heen." En ze zijn niet de enige. "Veel mensen kunnen dat niet in Amsterdam vinden. Dus we zien heel veel vrienden om ons heen die naar dorpen rondom Amsterdam verhuizen, soms wel verder zelfs."

Quote "Stad is een natuurlijke baarkamer, waar kinderen komen en gaan" hester booi, stadsgeograaf

Voorlopig levert de huidige trend geen problemen op denkt Booi. "Ik verwacht dat de groei van de uitstroom nu op z'n hoogte punt is. De reden om te verhuizen was ook de mogelijkheid om je huis voor een flink bedrag te kunnen verkopen. Die prijsverschillen zijn kleiner geworden. Ik denk dat de groei gaat stabiliseren." En daarbij, vertelt de stadsgeograaf: "Er zijn altijd weer jonge mensen die komen en een gezin krijgen.

De stad is een kraamkamer van jonge gezinnen. Als dat binnen de juiste proporties blijft is dat helemaal prima."