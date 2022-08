Staking NS-personeel treft Amsterdam op maandag 29 augustus

NS-personeel gaat vanaf volgende week woensdag gedurende een week staken. Dat gebeurt op verschillende dagen in verschillende regio's. Op maandag 29 augustus gebeurt dat in de regio Noordwest-Nederland, waartoe Amsterdam behoort.

Dat melden de vakbonden FNV, CNV en VVMC. FNV verwacht dat er vermoedelijk geen enkele NS-trein zal rijden in de regio waar die dag gestaakt wordt. Dat betekent dus dat er op maandag 29 augustus vermoedelijk geen treinen van en naar Amsterdam rijden. De NS laat aan AT5 weten officieel nog geen bericht te hebben gekregen van de vakbonden en kan daarom nog geen uitspraken doen over de gevolgen van de aangekondigde staking.

Een woordvoerder van FNV liet woensdag weten dat de staking op 29 augustus in de regio Noordwest-Nederland "zo goed als zeker is". Donderdag liet hij weten dat die dag inmiddels definitief is. Waarschijnlijk wordt er op 24 augustus gestaakt in regio Noord-Nederland, op 26 augustus in West-Nederland, op 30 augustus in Midden-Nederland en op 31 augustus in de Oost- en Zuid-Nederland.

Betere werkroosters

Het personeel legt het werk neer vanwege een conflict met de NS over cao-onderhandelingen. Zo willen de vakbonden onder meer dat NS-werknemers minimaal 14 euro per uur gaan verdienen en dat er betere werkroosters komen, waardoor er een minder hoge werkdruk ontstaat. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld op 5 augustus, waarbij al gedreigd werd met acties als de NS niet mee zou gaan in de eisen.

De woordvoerder van FNV laat verder aan AT5 weten het "vervelend en spijtig te vinden voor de reizigers die last gaan hebben van de staking", maar noemt de actie noodzakelijk. "Uiteindelijk is het in het belang van de reizigers dat er een goede cao komt, want we kunnen het haast niet meer aan, men loopt op z'n laatste sokken."

De vakbonden zeggen in de eerste week van september over te gaan tot meer stakingen als de aankomende acties niet tot veranderingen leiden. "We komen er graag alsnog uit met de NS. In dat geval zijn verdere acties niet nodig", aldus FNV.