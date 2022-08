'Rapport Onderwijsinspectie: financiële en bestuurlijke chaos op As-Siddieqscholen'

De onderwijskwaliteit op de As-Siddieqscholen in Amsterdam zou onder druk staan door financieel wanbeheer en bestuurlijke chaos. Dat blijkt volgens Het Parool uit een nog vertrouwelijk rapport van de Onderwijsinspectie dat in handen is van de krant.

Er zijn drie islamitische basisscholen in Amsterdam die onder As-Siddieq vallen: de Al Maes in West, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. In totaal gaan er 1165 leerlingen naar die scholen.

De scholengroep heeft al jaren te maken met een bestuurscrisis. Volgens Het Parool heeft de Onderwijsinspectie er geen vertrouwen in dat het bestuur de problemen op korte termijn kan oplossen.

Onrechtmatige uitgaven

In totaal zou volgens de inspectie bijna 300.000 euro onrechtmatig zijn uitgegeven. Zo hebben de scholen drie busjes in eigen beheer voor leerlingenvervoer, wat eigenlijk een taak voor de gemeente is. Bovendien is er onenigheid in het bestuur over herbenoemingen en ontslag van bestuursleden. Een onaangekondigd bezoek van de inspectie aan de Al Yaqoet zou kwetsbaarheden in de onderwijskwaliteit aan het licht hebben gebracht.

De toezichthouder gaat in overleg met minister Dennis Wiersma van onderwijs over eventuele sancties. Het schoolbestuur zegt volgens de krant in een bij het rapport gevoegde reactie 'weinig argumenten' te hebben om de bevindingen te weerleggen.