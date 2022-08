Brand in bedrijfspand in Duivendrecht

Een bedrijf aan de Molenkade in Duivendrecht is vannacht zwaar beschadigd gerakt door een brand. De brand brak rond 3.45 uur uit.

Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Het ging om een brand op de eerste etage. De brandweer moest twee ramen inslaan om bij de brandhaard te komen.

Het lijkt erop dat de brand is ontstaan in een wasmachine. Op foto's is te zien dat de brandweer die wasmachine na het blussen naar buiten heeft gegooid.