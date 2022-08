Open Monumentendag 2022 in het teken van duurzaamheid

Duurzaamheid is dit jaar het thema van Open Monumentendag. Zaterdag 10 en zondag 11 september zijn er meer dan 50 monumenten te bezoeken in de stad. In Amsterdam Informeert bezoeken we alvast twee van deze unieke locaties: de Van Gendthallen in Oost en Huis de Pinto in het hartje van de stad.

AT5

We beginnen bij de Van Gendthallen op het Oostenburgereiland. De Van Gendthallen zijn eind negentiende eeuw gebouwd en werden onder andere gebruikt voor de bouw van treinen. "Wat er in de Van Gendthallen gaat komen is een mix aan functies. Innovatieve bedrijven, kantoorunits, techniek en kunst", vertelt Titus Dekker. Hij is een betrokken buurtbewoner die tevens de monumentenstatus van de Van Gendthallen heeft aangevraagd. Volgens Dekker is het bezoeken van de Van Gendthallen een absolute must: "Amsterdam was een echte handelstad, maar een echte industriehal op deze schaal uit de 19e eeuw is echt bijzonder."

Het thema duurzaamheid tijdens Open Monumentendag, is terug te zien in de renovatie van de Van Gendthallen, vertelt Dekker. "De hallen worden helemaal teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Dat betekent dat ook de stoomkappen weer boven op de daken komen. Deze zijn gemaakt van een biologische hars met isolatieschuim , gemaakt van gerecyclede petflessen. Daarin komt de bekabeling van de zonnepanelen die daarop worden gemonteerd."

Huis de Pinto in van de jaren '70.

Ook Huis de Pinto in de Nieuwmarktbuurt is te bezoeken tijdens Open Monumentendag. Het huis is begin 17e

eeuw gebouwd. Begin jaren '70 wisten buurtbewoners, krakers en monumentenbeschermers de sloop van het vervallen pand te voorkomen. Hans van Lent zit zelf in het bestuur van het huis en is er trots op dat het huis nog steeds in gebruik is. Hij vertelt waarom het huis de moeite waard is om een kijkje te nemen tijdens de open dag. "Het is een prachtig gerenoveerd 17e eeuws monument, en daarbij ook nog een buurthuis, zodat mensen kunnen kijken wat er allemaal te doen is."

