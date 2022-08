Geen PSV-supporters welkom bij volgende Ajax-PSV vanwege antisemitische spreekkoren

In de Eredivisie komen de Eindhovenaren op 6 november weer naar de Arena, maar dit keer dus zonder supporters. In de brief die burgemeester Halsema namens de Amsterdamse driehoek heeft gestuurd naar PSV valt te lezen dat er "ondanks herhaalde waarschuwingen tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen aan het adres van een aantal Ajax spelers ten gehore gebracht." Daarnaast zijn er ook vernielingen aangebracht aan de Arena en heeft de ME uiteindelijk moeten ingrijpen.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal moesten oud-PSV spelers Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren het ontgelden. De supporters uit Eindhoven richtten zich tot hen met kwetsende spreekkoren. Daarnaast werden er leuzen gescandeerd als ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’, ‘alle Joden moeten dood’,‘ en ‘Steven Bergwijn vieze vuile kankerjood ga maar lekker dood’.

Eerdere waarschuwing genegeerd

Volgens burgemeester Halsema is dat onacceptabel en in sommige gevallen strafbaar. Ook haalt ze aan dat het niet de eerste keer is dat de supporters uit Eindhoven zich hebben misdragen. Tijdens twee eerdere ontmoetingen in 2021 zijn de spreekkoren en leuzen ook gehoord. Toen heeft de Amsterdamse driehoek een brief gestuurd naar PSV en daarin kenbaar gemaakt dat het gedrag consequenties met zich meebrengt. Daarnaast is op 19 juli, elf dagen voor het duel om de Johan Cruijff Schaal nogmaals in een brief aan PSV benadrukt dat als er opnieuw misdragingen werden geconstateerd die maatregelen zouden volgen. Dat heeft na de laatste wedstrijd op 30 juli dus geresulteerd in de beslissing om het uitvak niet beschikbaar te stellen aan supporters van PSV.

De burgemeester sluit de brief af met de mededeling dat er na het duel van 6 november wordt afgewogen of er in de toekomst wel weer uitsupporters welkom zijn.