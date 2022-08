Medewerker casino gewond na overvalpoging

In de Utrechtsestraat heeft een man gisteravond geprobeerd om een casino te overvallen. Een medewerker van het casino raakte daarbij gewond. Er is nog geen verdachte aangehouden

De overvaller probeerde rond 22.00 uur het casino binnen te komen. Daar raakte hij verzeild in een worsteling met de medewerker, die hij vervolgens een aantal keer met een hard voorwerp op zijn hoofd sloeg. De medewerker is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Gevlucht

Toen het de man uiteindelijk niet lukte om binnen te komen, besloot hij het op een lopen te zetten. De politie denkt dat hij in de richting van het Frederiksplein is gevlucht. Op het moment van de overval was het casino open en ook op de Utrechtsestraat was het op dat moment druk. De politie doet onderzoek naar het voorval en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.