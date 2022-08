Ajax stuit in groepsfase Champions League op Liverpool, Napoli en Rangers

Over een kleine twee weken al, op dinsdag 6 september of woensdag 7 september, speelt Ajax de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Ajax' laatste duel in de groepsfase wordt gespeeld op dinsdag 1 november of woensdag 2 november. Nu de tegenstanders bekend zijn zal dat ook snel gelden voor het speelschema. De finale in Istanboel is op zaterdag 10 juni.



Ajax kwam Liverpool twee seizoenen geleden ook tegen in de groepsfase van het miljardenbal. Toen wonnen de Engelsen twee keer met 1-0. Maar de meest legendarische wedstrijd tussen de twee clubs werd gespeeld in 1966, de zogenoemde mistwedstrijd. Niemand zag een hand voor ogen in het Olympisch Stadion, Ajax won met 5-1.

Weerzien voor Bassey

Napoli was één keer eerder tegenstander van Ajax in Europa. Ook dat is een tijdje geleden. In het seizoen 1969/70 won Napoli met 1-0 in Italië, in Amsterdam werd het 4-0 voor Ajax. De meest recente keer dat Ajax Rangers tegenkwam was in het seizoen 1996/1997, ook in de Champions League-groepsfase. Ajax won toen met 1-0 in Schotland en met 4-1 in Amsterdam. Het duel wordt voor Calvin Bassey een weerzien met zijn oude club. Hij kwam deze zomer over van Rangers.