Ruud struint al 25 jaar rond met metaaldetector: "Ik zoek het liefst op oude stortgronden"

Met zijn metaaldetector en schep, struint Klijn het Sloterpark af, op zoek naar een bijzondere vondst. Als er luid gepiep uit de detector klinkt, begint hij met graven. De buit blijkt helaas niet om over naar huis te schrijven. "Een dop, dat is dan weer een tegenvaller. Wel een goede wijn."

Maar dopjes is niet het enige dat Klijn in de grond vindt, uit een doosje haalt hij een van zijn waardevolle vondsten. "Het Amsterdamse wapen. Dit komt echt uit een stortakker, dus dat dateert uit de 18e of 19e eeuw." Zijn meest bijzondere aanwinst heeft hij thuisgelaten, een gouden filigrain broche. Klijn weet nog precies wat er door hem heen ging toen hij de broche vond. "Daar had ik geen woorden voor, ik stond te springen en wilde bijna gaan schreeuwen."