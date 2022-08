Geen moeilijke middag voor Ajax bij tobbend FC Utrecht

Ajax heeft vanmiddag zonder al te veel moeite gewonnen van FC Utrecht. Het werd dankzij doelpunten van Steven Berghuis en Brian Brobbey 0-2. Het nog ongeslagen Ajax is daardoor weer koploper in de eredivisie, terwijl FC Utrecht verder tobt met slechts twee punten uit vier duels.

Na twee jaar zonder publiek, waren er nu weer toeschouwers aanwezig bij FC Utrecht - Ajax in stadion Nieuw-Galgenwaard. Na een spectaculaire opkomst verliep de eerste helft behoorlijk tam. In de 8e minuut werd Bas Dost voor het eerst gevaarlijk. Zijn kopbal, na een voorzet van Moussa Sylla, ging over.

Drie minuten later opende Ajax de score. Edson Alvarez verlengde een hoekschop met het hoofd naar de tweede paal waar de vrijstaande Steven Berghuis raak kopte. Voor Berghuis zijn tweede goal dit seizoen. Voor Utrecht al de derde tegentreffer dit seizoen uit een hoekschop. Op slag van rust leverde Berghuis de assist bij de 0-2 van Brian Brobbey. Ook hij scoorde met het hoofd.

Oerwoudgeluiden

In de twee helft vielen er weinig grote kansen te noteren. Steven Bergwijn kreeg de grootste mogelijkheid, maar hij schoot naast. De wedstrijd werd in de tweede helft nog heel even onderbroken, omdat scheidsrechter Danny Makkelie na een gigantische knal van vuurwerk de wedstrijd stillegde. Dat deed de arbiter niet toen er oerwoudgeluiden te horen waren na de 0-2 van Brobbey.

Tegenvaller voor Ajax waren de blessures die Devyne Rensch (voor rust) en Danny Blind (na rust) opliepen. Ook Jurriën Timber moest in de slotfase voortijdig naar de kant.

Door de 2-0 zege bij FC Utrecht is Ajax weer terug aan kop van de eredivisie. De ploeg van trainer Alfred Schreuder wist allevier de competitiewedstrijden te winnen en heeft twee punten voorsprong op Feyenoord dat één keer gelijkspeelde.